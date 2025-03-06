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Марко: если Цунода не добьётся успеха, то у него может не остаться шансов в Формуле-1

Марко: если Цунода не добьётся успеха, то у него может не остаться шансов в Формуле-1
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о шансах японского пилота «Рейсинг Буллз» Юки Цуноды в «Королевских гонках», когда вместо Цуноды в австрийский коллектив взяли новозеландца Лиама Лоусона.

«Что ж, он должен проявить себя. Рядом с ним молодой, быстрый товарищ по команде, и это его будущее. Так что да, Юки нужно мотивировать себя. Если он будет хорошо выступать, у него всё ещё есть будущее. Но если он не добьётся успеха, то у него может не остаться шансов в Формуле-1», — приводит слова Марко издание Motorsport.

Ранее стало известно, что команда Макса Ферстаппена примет участие в этапе GT на автомобиле «Астон Мартин».

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