«Астон Мартин» обратился к Эдриану Ньюи в связи с началом работы именитого инженера

Пресс-служба команды Формулы-1 «Астон Мартин» обратилась к известному инженеру Эдриану Ньюи в связи его началом официальной работы в гоночном коллективе.

Фото: Aston Martin Aramco F1 Team

«Добро пожаловать в команду, Эдриан», — гласит надпись в социальной сети Х (ранее Twitter).

Эдриан Ньюи является самым титулованным инженером в истории Формулы-1. Болиды, в проектировании которых он принимал участие, выиграли более 200 побед в гонках и завоевали в общей сложности 26 титулов чемпиона мира среди пилотов и конструкторов.

Ранее коллектив Verstappen.com Racing, принадлежащий 27-летнему нидерландскому пилоту и четырёхкратному чемпиону Формулы-1 Максу Ферстаппену из «Ред Булл», объявил о своём участии в серии GT World Challenge Endurance на машине «Астон Мартин».