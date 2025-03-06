Нико Хюлькенберг предсказал Габриэлу Бортолето «капут» на Гран-при Австралии

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором 37-летний немецкий гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг в шутку пригрозил своему партнёру по «Кик-Зауберу» Габриэлу Бортолето «капутом» на первом этапе сезона-2025 «Королевских гонок» в Австралии.

«Такая маленькая шея. В Мельбурне тебе «капут», — сказал Хюлькенберг.

«Старик, успокойся! Успокойся, ты мог бы быть моим чёртовым дедом», — ответил Бортолето.

Напомним, для действующего чемпиона Формулы-2 Габриэла Бортолето предстоящий сезон станет дебютным в Формуле-1. Карьерой Бортолето занимается двукратный чемпион Формулы-1, трёхкратный чемпион мира Фернандо Алонсо.

Гран-при Австралии пройдёт с 14 по 16 марта.