Марко — о выборе между Цунодой и Лоусоном в «Ред Булл»: в Мексике Юки попал в две аварии

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, как принималось решение о выборе напарника Макса Ферстаппена между японским пилотом «Рейсинг Буллз» Юки Цунодой и новозеландцем Лиамом Лоусоном. Марко отметил, что ключевыми факторами стали ментальная сторона и Гран-при Мексики.

«Я не могу точно вспомнить, когда мы сообщили об этом Юки, но в основном это был вопрос психологии. К сожалению, в Мексике Юки попал в две аварии, а Лиам держался молодцом. Вот почему мы более или менее изучили все факты и причины, по которым выбрали Лиама», — приводит слова Марко издание Motorsport.

Напомним, японец попал в аварию в конце второго сегмента квалификации, а на старте гонки после контакта с Александером Албоном («Уильямс») Цунода вылетел в первом повороте и разбил болид.