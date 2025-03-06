«Мерседес» объявил об использовании новой технологии в болиде W16 на сезон-2025 Формулы-1

Команда «Мерседес» объявила, что планирует впервые в истории Формулы-1 использовать экологически нейтральное углеродное волокно при изготовлении некоторых деталей своего болида W16 для сезона-2025.

«Когда вы сочетаете производительность и инновации, вы добиваетесь прогресса. Я горжусь тем, что возглавляю команду специалистов по решению проблем, которые стремятся к устойчивым изменениям. Я хотел бы поблагодарить наших партнёров за поддержку нашего желания к инновациям в области материалов, а также ФИА – за то, что она позволила нам протестировать эти материалы.

Все вместе мы делаем ставку на экологически чистые продукты и демонстрируем, что Формула-1 продолжает оставаться самой быстрой лабораторией в мире», — приводит слова Тото Вольфа пресс-служба команды.

В «Мерседесе» подсчитали, что около 75% всех материалов, используемых в их гоночных автомобилях, в той или иной степени состоят из углепластиковых композитов, и поэтому стремятся сократить выбросы углекислого газа, которые остаются в команде и автомобиле, поскольку Формула-1 стремится к более экологичному будущему, включая 100-прошентное экологически чистое топливо после пересмотра правил в 2026 году.

«Мерседес» тесно сотрудничает с ФИА в соблюдении технических регламентов, чтобы попытаться продемонстрировать, что экологически чистые композиты из углеродного волокна способны выдерживать те же условия испытаний, что и гоночные автомобили, в том числе в лабораторных условиях, прежде чем можно будет начать испытания на трассе.

Первым автомобилем Формулы-1, в шасси которого было использовано углеродное волокно, стал MP4-1 «Макларена» 1981 года выпуска, и с тех пор этот материал используется при создании автомобилей.