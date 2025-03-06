Флавио Бриаторе — о работе в «Альпин»: было условие — я хотел полностью всё контролировать

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе рассказал о единственном условии, которое поставил руководителю «Рено» Луке де Мео в начале работы в коллективе.

«Эта команда, если говорить об «Альпин», является всё тем же «Бенеттоном» и «Рено». Вы меняете цвет формы и ливреи, вы немного меняете правила и руководство, но это по-прежнему одна и та же команда.

В начале своей работы я сказал Луке [де Мео]: «Давай посмотрим, возможно ли вернуть титул нам». Если у меня всё ещё будет та же книга, что и раньше, о том, как собрать эту команду. И мы начали разговаривать, но было одно условие: я хотел быть полностью главным», — приводит слова Бриаторе издание Motorsport.