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Джордж Расселл — о слухах про Макса Ферстаппена в «Мерседесе»: не испытываю давления

Джордж Расселл — о слухах про Макса Ферстаппена в «Мерседесе»: не испытываю давления
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Британский гонщик Джордж Расселл «Мерседеса» ответил, испытывает ли давление из-за слухов об интересе немецкого коллектива к 27-летнему нидерландскому гонщику Максу Ферстаппену («Ред Булл»).

«Я не думаю, что испытываю какое-либо давление. Всё, что мне нужно делать — это продолжать делать то, чем я занимался всю свою карьеру — гоняться и показывать лучшие результаты. Так что это ничего не меняет. И я даже не думаю об этом.

Я готов на все 100% к новому сезону. Всё очень просто. Ты выступаешь, показываешь хорошие результаты, и всё в твоих руках. Хочу сражаться с лучшими и не чувствую, что мои способности подвергаются сомнению», — приводит слова Расселла BBC Sport.

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