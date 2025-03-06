Эксперт Формулы-1 объяснил, что Юки Цуноду не взяли в «Ред Булл» из-за «Хонды»

Британский гонщик и эксперт Sky Sports Энтони Дэвидсон высказал своё предположение о том, что японского гонщика Формулы-1 из команды «Рейсинг Буллз» Юки Цуноду не взяли в «Ред Булл» из-за связи с «Хондой».

«Они сделали для Чеко всё, что могли, чтобы тот продолжал работать в команде и заработал как можно больше очков, но у них ничего не получилось. Возможно, они могли бы посадить Цуноду за руль. Юки зарабатывает свои достижения, чтобы оказаться в «Ред Булл», однако он пилот «Хонды», а поскольку «Хонда» в будущем перейдёт в «Астон Мартин», как долго вы на самом деле сможете удерживать Юки Цуноду?

Какой смысл растить его, лелеять этот талант и воспитывать его только для того, чтобы в будущем он, например, перешёл в «Астон Мартин». Так что я уверен, что все эти мысли приходили им в голову, но Лоусон явно произвёл впечатление на нужных людей, на тех, чьё мнение имеет значение.

Давайте посмотрим, сможет ли он продолжать в том же духе, а также интересно узнать, как он воспримет свою роль в «Ред Булл», потому что у него действительно стойкий характер», — приводит слова Дэвидсона издание Racingnews365.