Жена Ньюи — о начале работы Эдриана в «Астон Мартин»: увидимся через пять лет

Аманда Ньюи, являющаяся женой известного гоночного инженера и конструктора Эдриана Ньюи, отреагировала на публикацию команды Формулы-1 «Астон Мартин», в которой британцы поздравили Ньюи с началом работы в коллективе.

Фото: Скриншот из социальных сетей

«Увидимся через пять лет, Эдриан», — подписала фотографию «Астон Мартин» в социальных сетях Аманда.

Эдриан Ньюи является самым титулованным инженером в истории Формулы-1. Болиды, в проектировании которых он принимал участие, выиграли более 200 побед в гонках и завоевали в общей сложности 26 титулов чемпиона мира среди пилотов и конструкторов.

Ранее в «Мерседесе» объявил об использовании новой технологии в болиде W16 на сезон-2025 Формулы-1