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Бриаторе — о приходе Оукса в «Альпин»: не было смысла строить чёртову крышу

Бриаторе — о приходе Оукса в «Альпин»: не было смысла строить чёртову крышу
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе поделился историей назначения Оливера Оукса на должность руководителя коллектива.

«Вы должны быть честными и прозрачными со своими сотрудниками. И мы начали этот процесс. Бруно проделал огромную работу, чтобы убедить Давида Санчеса до его прихода в «Альпин», но мне также нужен был именно руководитель команды, тот, кто будет работать «на земле».

Лучшей кандидатурой для нас был Олли [Оукс]. Он молод и амбициозен. Оливер знает своё дело. Он шикарный командный игрок и хорошо ладит с людьми. И он живёт в 20 минутах езды от завода. Когда вы строите дом, вам нужно заложить фундамент. Не было смысла возводить чёртову крышу, чтобы после этого всё рухнуло», — приводит слова Бриаторе издание Motorsport.

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