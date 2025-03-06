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Брандл объяснил, почему Ферстаппен является фаворитом в борьбе за титул после тестов

Брандл объяснил, почему Ферстаппен является фаворитом в борьбе за титул после тестов
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Мартин Брандл объяснил, почему гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен является фаворитом в борьбе за титул в 2025 году после предсезонных тестов в Бахрейне.

«В Бахрейне на тестах у «Ред Булл» всё выглядело нормально. Они говорили, что устранили множество прошлогодних проблем. Но мы также видели, как у Макса возникла пара проблем по ходу заездов. Он был зол, потому что машина переиграла его. Я не почувствовал, что он был полностью прикован к гоночной трассе.

Для меня Макс начинает сезон в качестве фаворита, потому что он будет явным номером один в этой команде, и «Ред Булл» должен был исправить свои предыдущие проблемы. Макс такой быстрый и хороший пилот, и он знает, как выиграть несколько чемпионатов мира», — приводит слова Брандла издание Racingnews365.

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