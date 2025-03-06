Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Флавио Бриаторе объяснил, почему верит в борьбу «Альпин» за титул в 2027 году

Флавио Бриаторе объяснил, почему верит в борьбу «Альпин» за титул в 2027 году
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный советник команды Формулы-1 «Альпин» Флавио Бриаторе объяснил, почему верит в борьбу французского коллектива за титул в 2027 году.

«Этот сезон важен, потому что нам нужно подготовиться к 2026 году, когда мы должны начать выигрывать гонки. В 2026-м у нас будет двигатель «Мерседеса», а пока нам нужно привлечь в нашу команду больше опытных людей.

Это то же самое, что и было в «Бенеттоне», когда люди говорили, что это шутка, потому что мы производили футболки, но после того, как мы начали выигрывать и сделали это в нескольких гонках, все захотели перейти в команду, люди начали обращать на нас внимание. Точно так же было и в «Рено».

Если все будут работать сообща, я верю, что в 2026 году можно будет выигрывать гонки, а в 2027 году — бороться за чемпионство», — приводит слова Бриаторе издание Motorsport.

Материалы по теме
Бриаторе — о приходе Оукса в «Альпин»: не было смысла строить чёртову крышу
Флавио Бриаторе — о работе в «Альпин»: было условие — я хотел полностью всё контролировать
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android