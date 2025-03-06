Флавио Бриаторе объяснил, почему верит в борьбу «Альпин» за титул в 2027 году

Исполнительный советник команды Формулы-1 «Альпин» Флавио Бриаторе объяснил, почему верит в борьбу французского коллектива за титул в 2027 году.

«Этот сезон важен, потому что нам нужно подготовиться к 2026 году, когда мы должны начать выигрывать гонки. В 2026-м у нас будет двигатель «Мерседеса», а пока нам нужно привлечь в нашу команду больше опытных людей.

Это то же самое, что и было в «Бенеттоне», когда люди говорили, что это шутка, потому что мы производили футболки, но после того, как мы начали выигрывать и сделали это в нескольких гонках, все захотели перейти в команду, люди начали обращать на нас внимание. Точно так же было и в «Рено».

Если все будут работать сообща, я верю, что в 2026 году можно будет выигрывать гонки, а в 2027 году — бороться за чемпионство», — приводит слова Бриаторе издание Motorsport.