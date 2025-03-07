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Оскар Пиастри рассказал, что ему необходимо улучшить для борьбы за чемпионство Формулы-1

Оскар Пиастри рассказал, что ему необходимо улучшить для борьбы за чемпионство Формулы-1
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Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, что ему необходимо улучшить для борьбы за чемпионство Формулы-1.

«Честно говоря, думаю, что за два сезона, которые я провёл в Формуле-1, моя ситуация немного изменилась. Очевидно, что в прошлом сезоне я усложнил себе жизнь, проводя бо́льшую часть сезона слабые квалификации. Я чувствовал, что улучшил себя как гонщик во многих других областях, и смог это доказать по ходу Гран-при.

Так что если мы продолжаем говорить о том, что необходимо улучшить, то, вероятно, самой приоритетной задачей является повышение результатов в квалификациях. Знаю, что по выходным, когда беру себя в руки и выкладываюсь на полную катушку, я могу быть лучшим на трассе», — приводит слова Пиастри издание Racingnews365.

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