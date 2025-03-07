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Хорнер — об утечке в 2024-м: очевидно, целью было вынудить меня уйти из «Ред Булл»

Хорнер — об утечке в 2024-м: очевидно, целью было вынудить меня уйти из «Ред Булл»
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал утечку информации с массовой рассылкой членам паддока в мессенджере WhatsApp по ходу второй тренировки Гран-при Бахрейна в 2024-м, чему было уделено внимание в новой серии Drive to Survive от Netflix.

«В конце второй тренировки на мой телефон внезапно начали приходить сообщения, и это, и то, и другое. Это было как гром среди ясного неба, когда на меня обрушилась куча сообщений одно за одним.

Очевидно, что это было спланировано заранее, чтобы максимально отвлечь меня, максимально усугубить ситуацию. Было очевидно, что конечной целью являлось вынудить меня покинуть «Ред Булл».

Знаю ли я, кто стоит за утечкой? Это вопрос стоимостью в несколько миллионов долларов, на который вы знаете ответ», — сказал Хорнер в серии Drive to Survive.

По ходу серии Netflix показал, что сразу же после массовой рассылки руководитель «Макларена» Зак Браун и его коллега из «Мерседеса» Тото Вольф взяли телефоны и с кем-то стали разговаривать.

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