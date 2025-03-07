Льюис Хэмилтон — о внедрении двух обязательных пит-стопов в Монако: это моя идея

40-летний гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Феррари», отреагировал на введение ФИА двух обязательных пит-стопов на Гран-при Монако.

«В любом случае я уверен, что это была моя идея. Если вы вернётесь в прошлое и посмотрите на некоторые отчёты за предыдущие годы, то увидите, что я уже много лет упоминаю о двух обязательных пит-стопах в Монако.

Я всегда думал об этом. Потому что с одним пит-стопом гонка не выглядит прекрасной. В Монако отличный Гран-при, но, надеюсь, теперь гонка может предложить нечто большее с несколькими пит-стопами. Это не решит все проблемы. Мы по-прежнему будем сталкиваться с некоторыми трудностями, связанными с обгонами и прочим, но я думаю, что это всё же сделает гонку более захватывающей. Так что я полностью за», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.