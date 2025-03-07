Эксперт — о «Ред Булл»: экономят и вкладывают всё в 2026-й, думая только о личном зачёте

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор рассказал о своих впечатлениях от болида RB21 команды «Ред Булл» после предсезонных тестов в Бахрейне.

«Похоже, что «Ред Булл» не сделал с машиной ничего слишком радикального, и во второй половине 2024-го ситуация была не такой уж сложной, просто непоследовательной. Она была быстрой, да, время от времени, очевидно, очень хорошей на мокрой дороге, но в руках Макса. Но в равной степени и в других случаях у них всё было неплохо в том году, и я надеюсь, что там, где всё не так плохо, сейчас стало намного лучше.

Вы, наверное, уже знаете, что такое «Ред Булл». Они перешли на другие системы промежуточного охлаждения, потому что они дешевле в эксплуатации или производстве, или что-то в этом роде. Это часть бюджета, и они вкладывают всё, что могут, в машину 2026 года выпуска и собираются сосредоточиться только на личном зачёте [в этом сезоне]. Но, знаете, это довольно умно, если у них всё получится», — приводит слова Уиндзора издание GPblog.