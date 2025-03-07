В «Ред Булл» рассказали, насколько RB21 быстрее RB20

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше рассказал, насколько болид 2025 года (RB21) быстрее версии 2024-го (RB20).

«В прошлом году мы наклеили заплату, я бы сказал так. RB21 сейчас на 0,3-0,4 секунды быстрее, чем RB20 в конце 2024 года. Наша заплатка была сделана для того, чтобы немного уменьшить потенциал, сделать его немного шире, но это было небольшое изменение. Теперь мы полностью проработали концепцию автомобиля в этом направлении», — приводит слова Ваше издание PlanetF1.

Ранее известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор рассказал о своих впечатлениях от болида RB21 команды «Ред Булл» после предсезонных тестов в Бахрейне.