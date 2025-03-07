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Эксперт Формулы-1: Макс Ферстаппен будет стараться выиграть каждую гонку, как и обычно

Эксперт Формулы-1: Макс Ферстаппен будет стараться выиграть каждую гонку, как и обычно
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Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор рассказал, как многие команды совершают, по его мнению, ошибки в борьбе за титул.

«Я имею в виду, это как играть с огнём, потому что команды и пилоты просто пытаются выиграть каждый Гран-при. Большинство начинает слишком много думать об этом, как завоевать преимущество в том или ином месте, как обхитрить соперника в первом повороте.

Знаете, как только начинают вдаваться в подобные детали, на мой взгляд, всё почти идёт наперекосяк. Обычно так и происходит. Нужно просто стараться выигрывать каждую гонку и продолжать в том же духе. И я думаю, именно это Макс [Ферстаппен] и сделает», — приводит слова Уиндзора издание GPblog.

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