Бывший руководитель «Мерседеса» ответил, завоюет ли Хэмилтон восьмой титул в «Феррари»

Бывший руководитель спортивной программы «Мерседеса» Норберт Хауг высказался о шансах 40-летнего семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона на восьмой титул в составе «Феррари».

«Должен сказать, это очень печально для меня. Я бы никогда не подумал, что Льюис снова поменяет команду. Я действительно знаю его с тех пор, как ему было 14 лет. У нас действительно до сих пор прекрасные отношения. Я не видел его много лет. Когда ты так долго работаешь с людьми, с гонщиками, это как будто первый день, как будто последняя встреча была вчера.

Тот, кто думает, что в 40 лет он сдастся, будет меньше жать на газ и работать менее интенсивно, ошибается. Он выложится полностью [в Ferrari]. Я абсолютно доверяю ему в том, что он покажет максимально возможную производительность в гонке. И если машина хороша, почему бы ей не завоевать восьмой титул?

Последние несколько лет [были трудными] с тех пор, как мы потеряли титул в 2021 году. И это действительно был украденный титул – по-другому не скажешь — из-за неправильного выбора машины безопасности в то время», — приводит слова Хауга издание GPblog.