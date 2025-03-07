Льюис Хэмилтон покрутил «пончики» на «Феррари» на улицах Милана

40-летний британский гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон и его партнёр из Монако Шарль Леклер провели последнее мероприятие с болельщиками перед стартом сезона Формулы-1. Событие прошло 6 марта в Милане. Хэмилтон управлял болидом SF-21, на котором итальянцы выступали в 2021 году, а Леклеру достался автомобиль SF-90 из сезона-2019.

В ходе общения с фанатами и показательными заездами Льюис покрутил «пончики» на миланской улице, порадовав зрителей.

Сезон 2025 года стартует 14 марта, когда на Гран-при Австралии пройдёт первая свободная тренировка.

Ранее бывший руководитель «Мерседеса» ответил, завоюет ли Хэмилтон восьмой титул в «Феррари».