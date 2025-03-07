В «Ред Булл» рассказали, мешает ли разработке обновлений устаревшая аэротруба

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше высказался об устаревшей аэротрубе команды.

«Я не уверен, что мы сможем справиться с проблемами из-за старой аэротрубы. Но в какой-то момент придётся использовать имеющиеся у вас инструменты и собрать всю возможную информацию, чтобы принять какое-то решение.

У нас всё ещё есть актуальные данные. Также как и у всех команд есть… не корреляция, но некоторая необходимость в экстраполяции того, что произойдёт с вашими инструментами и как болид будет вести себя на трассе.

Это часть инженерной работы, которую мы выполняем. Я не думаю, что у нас эта уверенность на 100 процентов из-за возраста трубы, но это не мешает нам участвовать в борьбе. Вы должны использовать то, что вы знаете, что вы контролируете, и убедиться, что экстраполяция работает настолько эффективно, насколько это возможно. Но со временем также необходимо усовершенствовать и модернизировать работу инструментов», — приводит слова Ваше издание PlanetF1.