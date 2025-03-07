Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Видео: популярный блогер MrBeast разбил болид Формулы-Е на тестах в Майами

Видео: популярный блогер MrBeast разбил болид Формулы-Е на тестах в Майами
Комментарии

26-летний американский блогер и предприниматель Джеймс Стивен Дональдсон, известный под псевдонимом MrBeast, разбил болид Формулы-Е на тестах в Майами.

Блогер не справился с управлением после выхода из поворота, когда передал слишком много мощности на колёса, из-за чего болид сорвало и закрутило. Впоследствии машина оказалась в защитном барьере трассы.

«Мне показалось, что я четыре раза прокрутился вокруг своей оси. У меня замерло сердце», — приводит слова Дональдсона аккаунт Movistar eSports в социальной сети Х (ранее Twitter).

5 и 6 марта на городской трассе в Майами состоялось мероприятие Формулы-Е, в рамках которого за руль болидов сел ряд знаменитостей.

Материалы по теме
Парадокс Ф-1: хайповому новичку «Мерседеса» нужен провал команды
Парадокс Ф-1: хайповому новичку «Мерседеса» нужен провал команды
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android