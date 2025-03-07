Видео: популярный блогер MrBeast разбил болид Формулы-Е на тестах в Майами

26-летний американский блогер и предприниматель Джеймс Стивен Дональдсон, известный под псевдонимом MrBeast, разбил болид Формулы-Е на тестах в Майами.

Блогер не справился с управлением после выхода из поворота, когда передал слишком много мощности на колёса, из-за чего болид сорвало и закрутило. Впоследствии машина оказалась в защитном барьере трассы.

«Мне показалось, что я четыре раза прокрутился вокруг своей оси. У меня замерло сердце», — приводит слова Дональдсона аккаунт Movistar eSports в социальной сети Х (ранее Twitter).

5 и 6 марта на городской трассе в Майами состоялось мероприятие Формулы-Е, в рамках которого за руль болидов сел ряд знаменитостей.