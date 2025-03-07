Берни Экклстоун продал свою коллекцию автомобилей за £ 500 млн сыну основателя «Ред Булл»

Бывший генеральный промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун продал свою коллекцию автомобилей, насчитывающую 69 редких и дорогих экземпляров, среди которых несколько гоночных машин чемпионата мира, за £ 500 млн Марку Матешицу, являющемуся сыном основателя «Ред Булл» Дитриха Матешица.

«Это уникальные автомобили. Они вписали свой вклад в историю спорта и обозначили технические вехи. Они олицетворяют 70-летнюю историю Формулы-1. Для меня очень важно знать, что эта коллекция теперь в надёжных руках. Марк — самый лучший и достойный владелец, которого мы только могли себе представить», — приводит Экклстоуна издание Daily Mail.

«Я очень рад, что Берни доверил мне заботу об этой исторически значимой коллекции. Она будет тщательно сохраняться и расширяться на протяжении многих лет и в ближайшем будущем будет доступна для общественности в соответствующем месте», — сказал Марк Матешиц.