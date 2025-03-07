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Даниэль Риккардо запустил коллекцию вин собственного производства

Даниэль Риккардо запустил коллекцию вин собственного производства
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35-летний австралийский гонщик, в 2024 году завершивший свои выступления в Формуле-1, Даниэль Риккардо опубликовал в социальных сетях видеоролик с рекламой коллекции розового вина собственного приготовления.

«Вы спрашивали, мы услышали. Будущее за розовыми винами», — подписал ролик Риккардо.

Винный дом Риккардо под названием DR3 запустил собственную коллекцию розового вина под названием Enchanté.

Ранее стало известно, что в сериале Netflix Drive to Survive покажут трагедию австралийского гонщика Риккардо, не получившего место мексиканского пилота Серхио Переса в составе австрийской команды «Ред Булл».

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