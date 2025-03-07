Бриаторе — о будущем «Альпин»: нужно снять ещё один фильм, но не знаем, кто будет актёром

Исполнительный советник команды Формулы-1 «Альпин» Флавио Бриаторе на примере «Бенеттона» с Михаэелем Шумахером и «Рено» с Фернандо Алонсо высказался о будущем французской команды.

«Для меня Формула-1 — это как управление рестораном. Это одно и то же. Вы управляете людьми. И нам нужно обеспечить, чтобы на заводе работало 1000 человек, и я несу ответственность за их зарплату. Я предпочитаю делать то, что лучше для команды. Если у вас два пилота, выбор стоит между двумя из них. Если у вас их пять, то выбор стоит между пятью.

Из тех, кто работал на заводе, когда я приехал, я знал, может быть, процентов 20, но эти люди помнят победу Фернандо Алонсо. Я по-прежнему вижу качество команды, я вижу это. Проблема заключалась в разочаровании от того, как всё было [плохо] организовано. Вы все должны быть под одной крышей.

В «Бенеттоне» главным актёром был Михаэль Шумахер, а в «Рено» — Фернандо Алонсо. Теперь нам нужно снять ещё один фильм, но мы пока не знаем, кто будет актёром», — приводит слова Бриаторе издание Motorsport.