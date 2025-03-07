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Макс Ферстаппен ответил, есть ли у «Ред Булл» шансы побороться за победу в Австралии

Макс Ферстаппен ответил, есть ли у «Ред Булл» шансы побороться за победу в Австралии
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27-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» ответил, есть ли у коллектива шансы на победу в Австралии во время дебютного Гран-при сезона-2025.

«Команде ещё есть над чем поработать. Я думаю, что «Макларен» является фаворитом, если посмотреть на время прохождения круга, и для нас в Бахрейне не всё прошло совсем гладко. С другой стороны, я думаю, у нас есть кое-какие идеи о том, как улучшить машину, я также провёл много времени на симуляторе, например, вчера с командой.

Я не думаю, что мы сможем побороться за победу в Мельбурне, но, надеюсь, мы сможем добиться улучшений в течение нескольких гонок», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

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