Джордж Расселл — о сезоне-2025: кто будет развиваться — победит, но заплатит в 2026-м

Британский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Мерседес», Джордж Расселл высказался о борьбе в сезоне 2025 года.

«И когда у пилотов других команд были сильные уикенды, «Макларен» всё ещё оставался на своём доминирующем месте во второй половине 2024-го или около того. Я думаю, что за весь 2024 год у нас [«Мерседеса» ] был всего один успешный Гран-при. Однако я убеждён: в этом году будет так интересно, поскольку тот, кто продолжит развиваться, вероятно, выиграет чемпионат, но вы заплатите за это в 2026 году.

Команды, которые выходят из тупика и ведут упорную борьбу, могут продолжать развиваться. Но мы также наблюдали это в 2021 году, я думаю, на примере Льюиса и Макса. «Мерседес» прекратили разработку и каким-то образом просто доработали машину и настройки и добились потрясающих результатов во второй половине года, просто немного улучшив настройки.

Я думаю, естественно, что в последний год действия регламента ситуация всегда становится плотной, но «Макларен» по-прежнему будет доминировать», — приводит слова Расселла издание GPblog.