Себастьен Лёб и Виктор Мартинс выиграли Кубок Наций на Гонке чемпионов 2025 года

Команда Франции в составе Себастьена Лёба и Виктора Мартинса выиграла Кубок наций на Гонке чемпионов 2025 года, которая проходит в Австралии.
В финале французы оказались сильнее команды Австралии, состоящей из гонщиков чемпионата Суперкаров — действующего чемпиона серии Уилла Брауна и обладателя титула 2024 года Броди Костеки.
Эта победа для команды Франции стала первой с 2004 года в Кубке Наций на Гонке чемпионов. Последними подобного успеха добивались Жан Алези и Себастьен Лёб.
«Удивительная победа. Виктор великолепно справился с задачей, одолел этих быстрых парней, пусть и впервые выступал в Гонке чемпионов, и мы выиграли Кубок Наций! Это замечательный момент», — рассказал после финиша Себастьен Лёб.
В субботу, 8 марта, в Сиднее пройдут индивидуальные соревнований Гонки чемпионов.