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Себастьен Лёб и Виктор Мартинс выиграли Кубок Наций на Гонке чемпионов 2025 года

Себастьен Лёб и Виктор Мартинс выиграли Кубок Наций на Гонке чемпионов 2025 года
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Команда Франции в составе Себастьена Лёба и Виктора Мартинса выиграла Кубок наций на Гонке чемпионов 2025 года, которая проходит в Австралии.

В финале французы оказались сильнее команды Австралии, состоящей из гонщиков чемпионата Суперкаров — действующего чемпиона серии Уилла Брауна и обладателя титула 2024 года Броди Костеки.

Эта победа для команды Франции стала первой с 2004 года в Кубке Наций на Гонке чемпионов. Последними подобного успеха добивались Жан Алези и Себастьен Лёб.

«Удивительная победа. Виктор великолепно справился с задачей, одолел этих быстрых парней, пусть и впервые выступал в Гонке чемпионов, и мы выиграли Кубок Наций! Это замечательный момент», — рассказал после финиша Себастьен Лёб.

В субботу, 8 марта, в Сиднее пройдут индивидуальные соревнований Гонки чемпионов.

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