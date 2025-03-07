Юки Цунода: нам нужна соответствующая подготовка, чтобы не ругаться слишком много

Японский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», Юки Цунода высказался о штрафах за нецензурную лексику.

«Лично для меня это в первую очередь показывает твою личность. Конечно, есть предел, которого не стоит достигать, и тогда брань может быть очень токсичной и это не то, что вы хотите услышать. Но в спорте ругаемся не только мы, пилоты Формулы-1. Думаю, нам нужна соответствующая подготовка, чтобы не ругаться слишком много. Вообще, в последнее время я нечасто ругаюсь. Возможном, за пределами трассы я дажде стал ругаться чуть больше, потому что теперь я не могу ругаться во время гонок. Постараюсь не нарушать и не получать штрафы», — приводит слова Юки Цуноды PlanetF1.

Напомним, по окончании прошлого сезона Цунода был претендентом на переход в старшую команду, чтобы заменить Серхио Переса на 2025 год, но команда в конечном итоге предпочла посадить в кокпит «Ред Булл» Лиама Лоусона, который был во второй половине сезона-2024 напарником Цуноды в «РБ».