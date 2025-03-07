Хэмилтон: мы с Леклером — самая сильная пара пилотов за всю историю Формулы-1

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о составе итальянской команды на предстоящий сезон.

«Думаю, мы, вероятно, самая сильная пара пилотов за всю историю Формулы-1. Я всегда представлял себе, каково это — сидеть в машине, окружённый красным цветом. Я смотрел на пилотов, которые выступали в «Феррари» до меня, и задавался вопросом: как это будет смотреться на мне», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RacingNews365.

Напомним, в сезоне-2025 в составе команды будет выступать семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, а его напарником станет монегаск Шарль Леклер. По итогам сезона-2024 команда заняла второе место в Кубке конструкторов.