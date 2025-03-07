Леклер: моя следующая мечта — стать чемпионом мира в красном

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер высказался о своих приоритетах в составе итальянской команды.

«Гланый приоритет на этот сезон — вернуть «Феррари» на вершину. Эта команда всегда была моей единственной мечтой. Следующая — стать чемпионом мира в красном», — приводит слова Шарля Леклера RacingNews365.

Напомним, в сезоне-2025 в составе команды будет выступать семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, а его напарником станет монегаск Шарль Леклер. По итогам сезона-2024 команда заняла второе место в Кубке конструкторов.

Ранее Хэмилтон заявил, что они с Леклером составляют самую сильную пару пилотов в истории Формулы-1.