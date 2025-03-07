Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1 официально одобрила участие «Кадиллака» в чемпионате мира с 2026 года

Формула-1 официально одобрила участие «Кадиллака» в чемпионате мира с 2026 года
Комментарии

Руководство Формулы-1 подтвердило, что команда «Кадиллак» официально станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026.

«ФИА и Формула-1 могут подтвердить, что после завершения всех соответствующих спортивных, технических и коммерческих оценок заявка General Motors и TWG Motorsports на участие команды «Кадиллак» в чемпионате Формулы-1 с 2026 года была одобрена», — гласит официальное заявление Формулы-1.

Напомним, американский коллектив «Кадиллак», объединившийся с командой «Андретти» в 2026 году, станет 11-й командой в пелотоне «Королевских гонок».

В последний раз более 10 команд в Формуле-1 выступало в 2016 году.

Материалы по теме
Каких гонщиков подпишут в новую американскую команду Ф-1? Вот 10 кандидатов
Каких гонщиков подпишут в новую американскую команду Ф-1? Вот 10 кандидатов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android