Формула-1 официально одобрила участие «Кадиллака» в чемпионате мира с 2026 года

Руководство Формулы-1 подтвердило, что команда «Кадиллак» официально станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026.

«ФИА и Формула-1 могут подтвердить, что после завершения всех соответствующих спортивных, технических и коммерческих оценок заявка General Motors и TWG Motorsports на участие команды «Кадиллак» в чемпионате Формулы-1 с 2026 года была одобрена», — гласит официальное заявление Формулы-1.

Напомним, американский коллектив «Кадиллак», объединившийся с командой «Андретти» в 2026 году, станет 11-й командой в пелотоне «Королевских гонок».

В последний раз более 10 команд в Формуле-1 выступало в 2016 году.