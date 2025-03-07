«Переломный момент». Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем — об одобрении заявки «Кадиллака»

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем прокомментировал одобрение заявки «Кадиллака» на участие в Формуле-1 с 2026 года.

«Сегодня наступил прогрессивный момент и я горжусь, что возглавляю Федерацию на этом прогрессивном этапе. Расширение чемпионата Формулы-1 до 11 команд в 2026 году является важной вехой. «Кадиллак» привносит свежую энергию в регламент Формулы-1 2026 года и открывает захватывающую эру для этого вида спорта. Присутствие этой команды в паддоке вдохновит будущих участников и болельщиков. А их участие усиливает нашу миссию по расширению границ автоспорта на самом высоком уровне», — приводит слова Мохаммеда бен Сулайема RacingNews365.

Напомним, ранее Формула-1 официально подтвердила, что приняла заявку «Кадиллака» в качестве 11-й команды на сезон-2026.