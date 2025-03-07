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Мик Шумахер высказался о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари»

Мик Шумахер высказался о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари»
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Бывший гонщик Формулы-1, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик Шумахер высказался о переходе Льюиса Хэмилтона в итальянскую команду «Феррари», в составе которой его отец завоевал пять чемпионских титулов.

«Необычно видеть его в красном, но я надеюсь, что он получит удовольствие и будет чувствовать себя комфортно. Это, безусловно, будет интересное противостояние против Шарля Леклера. Со стороны трудно сказать, кто одержит верх, но я держу кулачки за них обоих», — приводит слова Мика Шумахера Speedweek.

Сезон 2025 года стартует 14 марта, когда на Гран-при Австралии пройдёт первая свободная тренировка.

Напомним, сезон-2025 — первый для Хэмилтона в составе итальянской команды.

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