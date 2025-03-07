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Никита Бедрин выступит на этапе Формулы-3 в Мельбурне

Никита Бедрин выступит на этапе Формулы-3 в Мельбурне
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Российский гонщик Никита Бедрин выступит на этапе Формулы-3 в Мельбурне в составе команды «АИКС Рейсинг». Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Какие новости! Очень неожиданно, но очень рад вернуться. Будет, конечно, сложно привыкнуть ко всему снова, но я постараюсь извлечь из этого максимум пользы. Не могу дождаться начала!» — прокомментировал подписание контракта на этап Никита Бедрин.

Пока неизветсно, ограничится ли программа Никиты в Формуле-3 одним этапом, или речь идёт о более расширенном участии в сезоне-2025.

Ранее стало известно, что Бедрин будет выступать в 2025 году в чемпионате FRECA (Formula Regional European Championship by Alpine) в составе команды Saintéloc Racing.

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