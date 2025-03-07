Расселл: финишируй я в другую эпоху впереди Хэмилтона, уже был бы чемпионом

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о своих перспективах в Формуле-1.

«В конце 2021 года и по статистике, и по восприятию Льюис Хэмилтон был величайшим пилотом всех времён. У меня было три года против величайшего гонщика, и два из них я закончил впереди него. Я больше раз финишировал впереди в гонке и был выше в квалификации. Если бы это происходило в другую эпоху, то я, финишировав впереди Льюиса, уже был бы чемпионом мира. Я горд этими результатами. Мне не нужно ничего доказывать и показывать.

Знаю, что моё время придёт. Мне просто нужно быть уверенным, что я продолжу в том же духе. И неважно, в этом году или в следующем — моё время настанет. Я верю, что если продолжу выступать так же, как в течение трёх последних лет, то смогу побороться и завоевать титул чемпиона мира», — приводит слова Джорджа Расселла F1i.