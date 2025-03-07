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В «Кадиллаке» высказались о поиске пилотов для команды на сезон-2026

В «Кадиллаке» высказались о поиске пилотов для команды на сезон-2026
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Руководитель американской команды «Кадиллак», которая с 2026 года присоединится к Формуле-1, Грэм Лоудон высказался о подборе пилотов для коллектива.

«Ничего не мешает, если мы выберем пилота по его заслугам и в то же время он будет американцем. Я думаю, это было бы то, что многие фанаты хотели бы увидеть. В конце концов, команда «Кадиллак» базируется на территории США. У нас есть подразделение в Великобритании, но главный штаб находится именно в США, мы американская команда. Я уверен, что подписание контракта по достижениям и наличие в команде пилота из США — совместимы», — приводит слова Грэма Лоудона Motorsport.

Ранее Формула-1 официально подтвердила, что «Кадиллак» станет участником чемпионата с сезона-2026.

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