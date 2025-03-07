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Экклстоун — о сезоне-2025: считаю, что победит Ферстаппен

Экклстоун — о сезоне-2025: считаю, что победит Ферстаппен
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Бывший генеральный промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун поделился ожиданиями от сезона-2025 Формулы-1.

«Рад, что в чемпионате идёт борьба, а вопрос о титуле остаётся открытым. Это отлично. Но я считаю, что победит Ферстаппен. Не вижу причин, по которым он бы не смог победить. Если в его распоряжении будет достаточно быстрая машина, то Макс справится с задачей. В Кубке конструкторов я думаю о «Макларене». Мне же хотелось бы увидеть победу «Феррари», — приводит слова Экллстоуна GrandPrix247.

Ранее стало известно, что Экклстоун продал свою коллекцию автомобилей, оцениваемую в £ 500 млн и насчитывающую 69 редких и дорогих экземпляров, среди которых несколько гоночных машин чемпионата мира, Марку Матешицу — сыну основателя «Ред Булл» Дитриха Матешица.

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