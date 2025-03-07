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Ферстаппен: за чемпионство способна бороться только одна команда. У них красивый цвет

Ферстаппен: за чемпионство способна бороться только одна команда. У них красивый цвет
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Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о раскладе сил после предсезонных тестов.

«Сколько команд могут бороться за чемпионство? На данный момент только одна. У неё красивый цвет, оранжевый. Они явно лидируют. Думаю, мы ждали на тестах чуть большего, но у нас есть время изучить данные. Ещё есть над чем поработать, как и другим командам. Все хотят увидеть прогресс уже в Австралии. Но я не думаю, что мы способны бороться за победу в Мельбурне», — сказал Ферстаппен в интервью Viaplay.

Напомним, по итогам прошлого сезона Ферстаппен стал чемпионом мира в четвёртый раз подряд, а Кубок конструкторов забрала команда «Макларен».

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