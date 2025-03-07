Эксперт дал совет «Кадиллаку» по выбору пилотов

Известный журналист и эксперт Гэри Андерсон высказался о потенциальных кандидатах на место в команде «Кадиллак».

«Нужно брать конкурентоспособных парней, у которых есть опыт. Для меня одним из таких является Кевин Магнуссен. Он крепкий пилот, способен показывать результат. Он обладает большим опытом. Пройдёт ещё год, прежде чем им нужно будет определиться с составом пилотов. Так что у них есть время посмотреть, что будет с другими гонщиками. В Формуле-2 есть много хороших ребят.

Мы увидим много новичков в пелотоне в 2025 году, так что будет интересно посмотреть, кто из этих ребят выделится на фоне других. Думаю, это в том числе повлияет на решение «Кадиллака» по поводу состава пилотов», — приводит слова Андерсона PlanetF1.