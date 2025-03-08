Дэвид Култхард рассказал, что нужно сделать Лиаму Лоусону для успеха в Формуле-1

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Дэвид Култхард порассуждал о будущем новозеландского гонщика «Ред Булл» Лиама Лоусона в «Королевских гонках».

«Не думаю, что имеет значение, есть ли у Лиама преимущество в 10 или 11 гонках в Формуле-1 перед другими новичками. Его будут напрямую сравнивать с Максом. Если он приблизится к Максу или даже превзойдёт его, то у него будет долгая карьера в Формуле-1. Если нет, то прозвенит звонок и появится следующий претендент», — приводит слова Култхарда издание Racingnews365.

Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко отметил, что ключевыми факторами при выборе пилота австрийской команды между Юки Цунодой и Лиамом Лоусоном стали ментальная сторона и Гран-при Мексики.