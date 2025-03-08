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Ральф Шумахер — о будущем Макса Ферстаппена: «Феррари» нельзя сбрасывать со счетов

Ральф Шумахер — о будущем Макса Ферстаппена: «Феррари» нельзя сбрасывать со счетов
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Бывший немецкий пилот Формулы-1 Ральф Шумахер порассуждал о будущем четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Мы должны подождать и посмотреть, что произойдёт. У «Мерседеса», конечно, всё ещё есть проблема, связанная с тем, что они не знают, в каком направлении развивать автомобиль. По крайней мере, так это выглядит, но пока ещё рано делать прогнозы о их будущем.

Если оба пилота [Расселл и Антонелли] будут хорошо ладить, то Тото Вольф, возможно, не захочет жертвовать кем-либо. И ещё есть финансовый аспект. Макс Ферстаппен стоит недёшево. Так что если у вас есть два пилота, которые просто хорошо работают вместе, это может быть лучшим выбором.

Чем больше я думаю о будущем Макса, тем более убеждаюсь, что логичнее для Ферстаппена было бы перейти в «Астон Мартин». И, возможно, немного более надуманный, особенно в зависимости от того, как долго он пробудет в «Ред Булл», он также может перейти в «Феррари». Их тоже нельзя сбрасывать со счетов», — приводит слова Ральфа Sky Sports.

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