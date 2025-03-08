Дэвид Култхард — о молодых пилотах: быть новичком в наши дни — недостаточное оправдание

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Дэвид Култхард высказался о молодых пилотах серии.

«Умение приспосабливаться к любой технике — неотъемлемая часть навыков гонщиков. Айртон Сенна, один из величайших гонщиков, возможно, самый великий, прошёл путь от Формулы-3 до Формулы-1. Кими Райкконен перешёл из «Формулы-Рено» в Формулу-1. Он провёл свои первые тесты в Муджелло, на настоящей, пугающей гоночной трассе, и произвёл впечатление на «Заубер», а затем неожиданно стал пилотом серии. Есть много других примеров.

Я провёл три года, тестируя «Кильямс», работал [Найджелом] Мэнселла, [Аленом] Простом, в начале сезона выступал на машине Сенны. Но впервые я сел за руль FW16, которая была выпущена в 94-м году, когда выезжал из боксов для квалификации в Барселоне, потому что предсезонные тесты были заняты Айртоном и Деймоном [Хиллом], которые тестировали машину.

Так что я никогда не пилотировал эту машину, но собирался участвовать в квалификации. Я не был новичком, но это была совершенно новая машина, у меня было четыре комплекта шин и час на то, чтобы понять её. И ты должен работать и изучать.

Антонелли, несомненно, самый подготовленный из новичков с точки зрения пробега. По понятным причинам «Мерседес» предоставил ему машину двухлетней давности, и он прошёл множество тестов, чтобы освоиться с ней. И если ты достаточно хорош, значит, ты уже достаточно взрослый. О чём свидетельствует то, что Макс пришёл в команду в 17 лет, а Фернандо [Алонсо] всё ещё там в свои 43-44, независимо от его возраста.

Конечно, на молодые плечи мудрую голову не посадишь, но талант есть талант. Так что молодые пилоты неизбежно становятся лучшими версиями самих себя к 25 годам. Но если они будут действовать достаточно быстро, они просто. Быть новичком в наши дни — это недостаточное оправдание», — приводит слова Култхарда издание Racingnews365.