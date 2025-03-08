Экс-пилот Формулы-1 рассказал, кто поборется за титул в 2025 году

42-летний бывший австрийский пилот Формулы-1 Кристиан Клин высказался о расстановке сил в «Королевских гонках» в преддверии сезона-2025.

«Оглядываясь на зимние тесты в Бахрейне, я думаю, что сразу несколько команд близки друг с другом, как мы видели в конце прошлого сезона Формулы-1. Четыре команды борются за победы, но «Макларен» немного выделяется. В Бахрейне Ландо Норрис и Оскар Пиастри были быстры, особенно на длинных дистанциях.

Для меня они являются фаворитами на этот сезон, особенно если учесть, что Бахрейн обычно является сложной трассой для «Макларена». Однако на этот раз их машина, казалось, идеально вписалась в эту ситуацию. Так что зимой они сделали ещё один шаг вперёд», — приводит слова Клина издание Racingnews365.

Клин был боевым пилотом Ф-1 с 2004 по 2006 год, выступая за «Ягуар» и «Ред Булл». С 2007 по 2010 год был тест-пилотом «Заубера» и «ХРТ».