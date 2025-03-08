Хельмут Марко подтвердил новое судебное разбирательство Кристиана Хорнера

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко подтвердил, что бывшая сотрудница коллектива подала новый иск на руководителя Кристиана Хорнера, связанный с трудовым спором. Марко объяснил, почему суд пройдёт в январе 2026 года.

«Потому что у английских судов такие длительные сроки рассмотрения дел. Но я надеюсь, что спокойствие будет восстановлено до этого, что будет урегулирование, то есть внесудебное соглашение», — приводит слова Марко издание De Telegraаf.

Это та же сотрудница, что обвиняла руководителя команды Кристиана Хорнера в неподобающем поведении.

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