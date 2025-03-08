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Стефано Доменикали отреагировал на официальное присоединение «Кадиллака» к Формуле-1

Стефано Доменикали отреагировал на официальное присоединение «Кадиллака» к Формуле-1
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Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали отреагировал на официальное присоединение «Кадиллака» к «Королевским гонкам».

«Как мы уже говорили в ноябре, стремление General Motors привлечь команду «Кадиллак» в Формулу-1 стало важным и позитивным признаком эволюции нашего вида спорта. Я хотел бы поблагодарить GM и TWG Motorsports за их конструктивное сотрудничество на протяжении многих месяцев, и я с нетерпением жду возможности приветствовать команду на стартовой решётке с 2026 года, который станет ещё одним захватывающим годом для Формулы-1», — приводит слова Доменикали издание GPblog.

Ранее бывший пилот Формулы-1 высказался о расстановке сил в «Королевских гонках» в преддверии сезона-2025.

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