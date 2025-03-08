Руководитель «Хонды» — о будущем Юки Цуноды: гонщики не могут вечно полагаться на нас

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ ответил, помогут ли они пилоту «Рейсинг Буллз» Юки Цуноде перейти в «Астон Мартин».

«Юки должен сам принять меры. Я хочу, чтобы он сам сделал лучший выбор для себя. Юки выступает пятый год в Формуле-1. Мы больше ничего не можем для него сделать. Гонщики не могут вечно полагаться на «Хонду». Человек с таким карьерным уровнем, как у Цуноды, должен думать сам», — приводит слова Ватанабэ издание GPblog.

Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что если Цунода не добьётся успеха, то у него может не остаться шансов в Формуле-1.