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Легендарный Себастьен Лёб выиграл Гонку чемпионов — 2025

Легендарный Себастьен Лёб выиграл Гонку чемпионов — 2025
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51-летний французский автогонщик, самый титулованный раллист за всю историю, 10-кратный чемпион мира по ралли Себастьен Лёб выиграл Гонку чемпионов — 2025, которая прошла в Австралии. Второе место занял Чез Мостерт, двукратный победитель «Батёрст-1000».

Фото: raceofchampions.com

Серебряный призёр Мостерт по ходу соревнования в первом раунде прошёл финского гонщика Валттери Боттаса и Курта Буша (NASCAR). В 1/4 финала Мостарт выиграл у четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля, а в полуфинале опередил Уилла Брауна, который в четвертьфинале оказался быстрее Мика Шумахера.

7 марта Лёб вместе с Виктором Мартинсом одержал победу в Кубке Наций (их фото с наградой в начале новости).

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