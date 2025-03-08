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«Сражайся. Мы скучаем по тебе». Феттель и Мик Шумахер вывесили плакат в поддержку Михаэля

«Сражайся. Мы скучаем по тебе». Феттель и Мик Шумахер вывесили плакат в поддержку Михаэля
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37-летний немецкий автогонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель и немецкий пилот Мик Шумахер во время Гонки чемпионов — 2025 в Австралии вывесили специальный плакат в поддержку отца Мика легендарного гонщика Михаэля Шумахера.

Фото: raceofchampions.com

«Продолжай сражаться, Михаэль. Мы скучаем по тебе», — гласит надпись на плакате.

Победителем Гонки чемпионов — 2025 стал 51-летний французский автогонщик, самый титулованный раллист за всю историю, 10-кратный чемпион мира по ралли Себастьен Лёб.

Ранее дядя Мика Ральф Шумахер порассуждал о будущем четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

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