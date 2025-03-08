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Бывший гонщик «Ред Булл»: у «Макларена» один соперник, близкий по темпу, — Макс Ферстаппен

Бывший гонщик «Ред Булл»: у «Макларена» один соперник, близкий по темпу, — Макс Ферстаппен
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42-летний бывший австрийский пилот Формулы-1, выступавший за «Ягуар» и «Ред Булл», Кристиан Клин высказался о форме австрийской команды в 2025 году.

«У «Макларена» в этом году будет только один соперник, находящийся рядом с их болидами по темпу, — «Ред Булл» с Максом Ферстаппеном за рулём. Благодаря своим способностям он привносит в машину немного больше. За ним следуют «Мерседес» и «Феррари». Тем не менее в каждый гоночный уикенд всё будет каждый раз по-разному, как мы видели в прошлом сезоне.

На мой взгляд, «Ред Булл» позаботился о том, чтобы с нынешней машиной у них было немного больше возможностей в плане настроек. Кажется, что машина стала менее чувствительна. И, конечно, как и все команды, они привезут обновления в Австралию», — приводит слова Клина издание Racingnews365.

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